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1 час назад

Nature: извержения вулканов могли спровоцировать самое крупное массовое вымирание на планете

FBM.ruиещё 1

Ученые из Ланкастерского университета предполагают, что выбросы метана из-за вулканической активности привели к самому крупному массовому вымиранию в истории Земли. Их исследовательская работа опубликована в журнале Nature Communications.

Извержения вулканов могли вызвать «великое вымирание» на планете
Фото: FBM.ruFBM.ru

Массовое вымирание, произошедшее в конце пермского периода, унесло из жизни свыше 90% морских и 75% наземных видов. Многие называют этот период “великим вымиранием”, которое произошло примерно 260 млн. лет назад.

По данным ученых, в тот момент в позднепермскую эпоху, скорее всего, в атмосферу было выброшено до 1 440 гигатонн метана.

«Поскольку метан обладает потенциалом вызова глобального потепления в 28 раз большим, чем углекислый газ, то за 100-летний период это эквивалентно более чем 40 410 гигатоннам углекислого газа, что более чем в 1000 раз превышало годовые выбросы углерода», – говорят эксперты.

Геологи считают, что подобный объём метана мог стать следствием нагревания горячими вулканическими “мантийными шлейфами” подземных залежей угля и нефти.

Ученые намерены продолжить свои исследования, так как они хотя выявить выбросы метана из других мест, которые связаны с деятельностью мантии, а также изучить глобальные последствия высокотемпературного метана.

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