Археологи узнали, какие игрушки были у детей 5000 лет назад

Археологи нашли на Пиренейском полуострове древние таблички с гравировкой в форме совы, которые могли быть детскими игрушками. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Всего ученые нашли около 4000 табличек в гробницах и ямах. Возраст артефактов составляет примерно 5000 лет. Ранее археологи предположили, что таблички использовались в ритуалах и представляли божеств или мертвых. Однако теперь исследователи рассматривают другую версию: находки могли использоваться в качестве кукол, игрушек или амулетов. Вероятно, их изготавливали дети.