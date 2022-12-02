Появился новый способ оплатить подписку Spotify и PS Plus из России

Мобильный оператор «Билайн» представил новый сервис, с помощью которого жители России могут оплачивать любимые зарубежные сервисы вроде Spotify и PlayStation Network прямо со своего телефона.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Полный список поддерживаемых подписок и подробную инструкцию по оплате вы можете найти ниже.

Как оплатить Spotify, PS Plus и другие подписки в России

Важно: данный способ работает только с мобильными номерами Билайн

Перейдите по ссылке на страницу «Оплаты услуг» или откройте ее самостоятельно на сайте Билайн.

Откройте раздел «Развлечения».

Выберете нужную площадку или сервис*.

Укажите адрес электронной почты, на которую придет код активации или к которой привязан нужный аккаунт.

Выберите нужную сумму оплаты, укажите номер телефона и введите код с картинки.

Обратите внимание, что в некоторых случаях оплата доступна только для аккаунта, зарегистрированного в США. Инструкцию по созданию американского профиля Билайн пришлет в СМС-сообщении и на почту.

Зарубежные сервисы, которые можно оплатить с помощью Билайн

Не исключено, что в будущем список сервисов расширится, на текущий момент он выглядит так:

Amazon (только США): пополнение на 10, 25, 35, 50 или 100 USD;

Crossout: от 10 до 15 000 рублей;

Apex Legends в EA Games Origin (только США): пополнение на 20 USD;

Minecraft: купить полную игру, 1720 или 3500 Minecoins;

Mobile Legends: алмазы, Starlight Membership и Twilight Pass;

Nintendo eShop (только США): пополнение на 10, 25, 35 или 50 USD;

PlayStation Network (только США): пополнение на 25, 60 или 75 USD;PlayStation Store Card (только США): карты номиналом $ 10, 25, 50 или 100;

PUBG Mobile: разное количество внутриигровой валюты UC;

Razer Gold Pins: пополнение на 5, 10 или 50 USD (INT);

Roblox: пополнение на 10 или 25 USD;

Spotify (только США): пополнение на 10, 30 или 60 USD;

Tango: пополнение на 1, 5, 10, 20, 50 или 100 USD;

Xbox (только США): пополнение на 10, 15, 25 или 50 USD.