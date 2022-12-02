Появился новый способ оплатить подписку Spotify и PS Plus из России

Мобильный оператор «Билайн» представил новый сервис, с помощью которого жители России могут оплачивать любимые зарубежные сервисы вроде Spotify и PlayStation Network прямо со своего телефона.
Фото: Cq.ruCq.ru
Полный список поддерживаемых подписок и подробную инструкцию по оплате вы можете найти ниже.
Как оплатить Spotify, PS Plus и другие подписки в России
Важно: данный способ работает только с мобильными номерами Билайн
- Перейдите по ссылке на страницу «Оплаты услуг» или откройте ее самостоятельно на сайте Билайн.
- Откройте раздел «Развлечения».
- Выберете нужную площадку или сервис*.
- Укажите адрес электронной почты, на которую придет код активации или к которой привязан нужный аккаунт.
- Выберите нужную сумму оплаты, укажите номер телефона и введите код с картинки.
Обратите внимание, что в некоторых случаях оплата доступна только для аккаунта, зарегистрированного в США. Инструкцию по созданию американского профиля Билайн пришлет в СМС-сообщении и на почту.
Зарубежные сервисы, которые можно оплатить с помощью Билайн
Не исключено, что в будущем список сервисов расширится, на текущий момент он выглядит так:
- Amazon (только США): пополнение на 10, 25, 35, 50 или 100 USD;
- Crossout: от 10 до 15 000 рублей;
- Apex Legends в EA Games Origin (только США): пополнение на 20 USD;
- Minecraft: купить полную игру, 1720 или 3500 Minecoins;
- Mobile Legends: алмазы, Starlight Membership и Twilight Pass;
- Nintendo eShop (только США): пополнение на 10, 25, 35 или 50 USD;
- PlayStation Network (только США): пополнение на 25, 60 или 75 USD;PlayStation Store Card (только США): карты номиналом $ 10, 25, 50 или 100;
- PUBG Mobile: разное количество внутриигровой валюты UC;
- Razer Gold Pins: пополнение на 5, 10 или 50 USD (INT);
- Roblox: пополнение на 10 или 25 USD;
- Spotify (только США): пополнение на 10, 30 или 60 USD;
- Tango: пополнение на 1, 5, 10, 20, 50 или 100 USD;
- Xbox (только США): пополнение на 10, 15, 25 или 50 USD.
Билайн не берет комиссии за услуги, однако неизвестно, по какому курсу рубли переводятся в иностранную валюту.