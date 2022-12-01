Кук и Байден посетят открытие завода TSMC по выпуску процессоров

Глава Apple Тим Кук и президент США Джо Байден посетят открытие завода TSMC в штате Аризона по производству 4-нм процессоров.

Церемония состоится 6 декабря. Об этом сообщает iPhones.ru.

По данным портала, строительство основного здания завода завершили еще в августе 2022 года. Но производить процессоры на нем планируют начать в 2024 году.