В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
7 минут назад

Кук и Байден посетят открытие завода TSMC по выпуску процессоров

Елена Прошина

Глава Apple Тим Кук и президент США Джо Байден посетят открытие завода TSMC в штате Аризона по производству 4-нм процессоров.

Кук и Байден посетят открытие завода TSMC по выпуску процессоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Церемония состоится 6 декабря. Об этом сообщает iPhones.ru.

По данным портала, строительство основного здания завода завершили еще в августе 2022 года. Но производить процессоры на нем планируют начать в 2024 году.

В месяц на заводе в Аризоне намерены выпускать около 20 тысяч чипов. Главным их заказчиком станет Apple. В компании уже заявляли о планах использовать примерно треть мощности завода для выпуска своих процессоров.

Наука и техника,Тим Кук,Джозеф Байден,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители