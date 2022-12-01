У птиц зафиксировали обратный процесс эволюции

Ученые из Кембриджского университета и Историко-природного музея Маастриха зафиксировали у птиц процесс обратной эволюции. Об этом сообщает The Independent.

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Специалисты провели повторный анализ окаменелого птичьего скелета возрастом 66,7 миллионов лет, который обнаружили на голландско-бельгийской границе еще в 1990-х годах.

Ранее считалось, что подвижные клювы современных птиц, которыми они могут двигать независимо от головы, развились совсем недавно, и первыми они появились у таких птиц, как страусы и эму, у которых были зафиксированы только верхние челюсти. Сегодня у примерно 99 процентов всех птиц имеются подвижные клювы.

В новом исследовании оказалось, что подвижные клювы сформировались еще до массового вымирания, уничтожившего динозавров. Это означает, что вместо того, чтобы преодолеть эволюционный разрыв, страусы и эму «эволюционировали назад», чтобы достичь более простой конструкции клюва.