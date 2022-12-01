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6 минут назад

Роботов научили ходить и не падать

Lenta.ru

Специалисты из института INRIA (Франция) создали алгоритм, который помогает роботу найти точку опоры при потере устойчивости. Об этом сообщает журнал IEEE Spectrum.

Роботов научили ходить и не падать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На основе человекоподобного робота TALOS ученым удалось воспроизвести алгоритм, который позволяет машине сохранить устойчивость при падении. Как только робот чувствует потерю равновесия, специальный механизм начинает искать новую точку опоры.

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По словам исследователей, задача не упасть в случае потери равновесия достаточно проста для людей и находится на уровне инстинктов. Энтузиасты отметили, что при падении человек выставляет свободную конечность и упирается в стену или другой объект. У роботов-гуманоидов подобная механика отсутствует.

В рамках эксперимента специалисты отключали одну из конечностей робота и заставляли находить решение проблемы. Специалисты отметили, что в трех случаях из четырех машина успешно активировала так называемый D-Reflex и сохраняла равновесие.

В сентябре японские ученые рассказали о создании модели искусственного интеллекта, которая помогает роботу поддерживать беседу с человеком с помощью смеха. Перед инженерами стояла задача сделать диалоги между машинами и людьми более реалистичными.

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