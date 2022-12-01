В Twitter случился массовый сбой

Пользователи Twitter сообщают о массовом сбое в работе соцсети. Об этом говорится в сообщении площадки Downdetector.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Отмечается, что с проблемой столкнулись в основном жители США и Великобритании, однако жалобы также поступают и из Канады, Японии и стран Евросоюза.

Представители Twitter и Илон Маск, купивший соцсеть, пока никак не комментировали сообщения о сбоях.

На момент написания заметки количество сообщений о неработающем Twitter на сервисе Downdetector превысило 850.

Также, согласно Downdetector, в ночь на 1 декабря у пользователей по всему миру произошел сбой YouTube на iOS, приводящий с вылету приложения.