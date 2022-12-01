В Twitter случился массовый сбой

Пользователи Twitter сообщают о массовом сбое в работе соцсети. Об этом говорится в сообщении площадки Downdetector.
Отмечается, что с проблемой столкнулись в основном жители США и Великобритании, однако жалобы также поступают и из Канады, Японии и стран Евросоюза.
Представители Twitter и Илон Маск, купивший соцсеть, пока никак не комментировали сообщения о сбоях.
На момент написания заметки количество сообщений о неработающем Twitter на сервисе Downdetector превысило 850.
Также, согласно Downdetector, в ночь на 1 декабря у пользователей по всему миру произошел сбой YouTube на iOS, приводящий с вылету приложения.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск не станет возвращать в iOS-версию Twitter платную подписку Blue из-за слишком высокой комиссии, которую Apple берет за покупки, сделанные внутри приложений.