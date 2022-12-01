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15 минут назад

Пользователи Twitter пожаловались на массовый сбой в соцсети

Газета.Ru

Пользователи Twitter сообщают о массовом сбое в работе соцсети. Об этом говорится в сообщении площадки Downdetector.

В Twitter случился массовый сбой
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что с проблемой столкнулись в основном жители США и Великобритании, однако жалобы также поступают и из Канады, Японии и стран Евросоюза.

Представители Twitter и Илон Маск, купивший соцсеть, пока никак не комментировали сообщения о сбоях.

На момент написания заметки количество сообщений о неработающем Twitter на сервисе Downdetector превысило 850.

Также, согласно Downdetector, в ночь на 1 декабря у пользователей по всему миру произошел сбой YouTube на iOS, приводящий с вылету приложения.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск не станет возвращать в iOS-версию Twitter платную подписку Blue из-за слишком высокой комиссии, которую Apple берет за покупки, сделанные внутри приложений.

Наука и техника,Илон Маск,Apple,ЕС,
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