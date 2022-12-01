Китай снова обрушился с критикой на спутники Starlink

Группа китайских инженеров в очередной раз выступила с критикой в адрес спутников Starlink, обвинив SpaceX в нарушении правил безопасности космического движения. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Китайские специалисты заявили, что спутники Starlink нарушают правила безопасности, игнорируя общепринятые стандарты дистанции между собой. По их данным, 30 июня два новейших спутника SpaceX, передающие данные посредством лазерной связи, приблизились друг к другу на расстояние всего в 4,9 километра.

Ученые из Китая отметили, что установленный стандарт в данном аспекте составляет не менее десяти километров. Они уверены, что SpaceX намеренно игнорирует правила с целью максимизации производительности системы лазерной связи.

«Существующий предел безопасности основан на научных расчетах. Пресечение этой линии может привести к опасным последствиям, потому что одно столкновение может привести к другому», — заявил один из инженеров Ю Шуньцзин.