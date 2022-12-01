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20 минут назад

Китай снова обрушился с критикой на спутники Starlink

Елена Прошина

Группа китайских инженеров в очередной раз выступила с критикой в адрес спутников Starlink, обвинив SpaceX в нарушении правил безопасности космического движения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китай снова обрушился с критикой на спутники Starlink
Фото: TwitterTwitter

Китайские специалисты заявили, что спутники Starlink нарушают правила безопасности, игнорируя общепринятые стандарты дистанции между собой. По их данным, 30 июня два новейших спутника SpaceX, передающие данные посредством лазерной связи, приблизились друг к другу на расстояние всего в 4,9 километра.

Ученые из Китая отметили, что установленный стандарт в данном аспекте составляет не менее десяти километров. Они уверены, что SpaceX намеренно игнорирует правила с целью максимизации производительности системы лазерной связи.

«Существующий предел безопасности основан на научных расчетах. Пресечение этой линии может привести к опасным последствиям, потому что одно столкновение может привести к другому», — заявил один из инженеров Ю Шуньцзин.

Напомним, что Китай уже не в первый раз критикует спутники Starlink. В частности, в 2021 году КНР отправляла в ООН жалобу на SpaceX из-за опасного сближения спутника компании с космической станцией «Тяньгун».

Наука и техника,SpaceX,ООН,
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