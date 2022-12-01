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26 минут назад

В 2022 году россияне увеличили проводимое в интернете время почти до 4 часов в сутки

Газета.Ru

В 2022 году россияне проводили в интернете в среднем 3 часа 52 минуты ежедневно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Дом.ру». Согласно статистике, этот показатель увеличился на 9% относительно прошлого года.

Россияне увеличили проводимое в интернете время почти до 4 часов в сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в нынешнем году каждое российское домохозяйство в среднем за месяц потребляло 241 ГБ интернет-трафика, что на 9,5% больше, чем было годом ранее.

«На потребление трафика в том числе повлиял рост количества устройств с подключением к интернету в доме: их в текущем году стало на 22% больше, чем в 2021 году, — в среднем 5,2 устройства на домохозяйство», – добавили в «Дом.ру».

Самыми популярными интернет-устройствами в домах россиян остаются компьютеры, смартфоны, игровые консоли и телевизоры с функцией SmartTV.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост объема трафика, стал переход пользователей на более скоростные тарифы. По данным компании, скорость домашнего интернета в России ежегодно увеличивают от 150 до 200 тыс. домохозяйств.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что россияне стали чаще обращаться за консультациями врачей в интернете.

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