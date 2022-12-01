Хакеры снова взломали знаменитый менеджер паролей

Сообщается, что хакеры использовали информацию из предшествующего взлома и им удалось получить доступ к некоторым элементам данных клиентов. Но всё же выкрасть пароли злоумышленники так и не смогли — пароли «остаются надёжно зашифрованными». За это отвечает архитектура Zero Knowledge.