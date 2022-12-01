Ученые обнаружили цветок-хамелеон

Ученые обнаружили цветок, способный менять цвет и возвращаться в исходное состояние множество раз. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

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Ботаникам известно множество цветов, способных к изменению окраске. Зачастую это играет роль сигнала для опылителей, что цветок созрел, или так или иначе используется для повышения видимости с большого расстояния. Однако примеры многократной смены окраски еще не были описаны в научной литературе.

Теперь специалисты Токийского университета нашли такой цветок. Это удалось заметить с помощью таймлапс-видео, которые позволяют наблюдать растение на протяжении длительного времени.

«Первоначально ученые пытались исследовать связанное с опылением поведение различных видов Каузониса японского Causonis japonica и ожидали увидеть знакомую картину. Цвет должен был измениться с исходного оранжевого на ярко-розовый. Но они не могли поверить своим глазам, когда увидели на видео, что он не только вновь стал оранжевым, но и периодически колебался между двумя цветами», — рассказывают авторы статьи.

Дальнейшее исследование показало, что цвет растения связан с особенностями работы репродуктивной системы. Цветок имеет оранжевый цвет, когда находится в мужской стадии и выделяет нектар. Когда мужской орган — тычинка — стареет и опадает, цвет меняется на розовый. Через несколько часов вырастает женский орган пестик, и цветок снова оранжевеет. Перемены цвета связаны с оранжево-желтым каротиноидом , его цикл накопления и деградации в этом цветке также является самым быстрым из известных на сегодняшний день.