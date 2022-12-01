Телескоп SOFIA безуспешно закончил поиски жизни на Венере

SOFIA — это обсерватория дальнего инфракрасного диапазона, установленная на специально модифицированном самолете Boeing 747. Считалось, что работа на высоте 13 километров позволит приблизить качество изображения к космическим телескопам при гораздо меньшей стоимости. За время работы были получены некоторые научные результаты, но в идея была признана неудачной и не оправдывающнй себя по соотношению результат-цена, и потому проект закрыли осенью 2022 года.

Теперь ученые проанализировали накопленные телескопом данные о Венере. В первую очередь, они стремились подтвердить или опровергнуть наличие в атмосфере Венеры фосфина, сообщения об открытии которого вызвали бурное обсуждение в научной среде в 2020 году. Это соединение считается признаком жизни, поскольку, по мнению ряда исследователей, лишь биологические процессы способны обеспечить его стабильное присутствие. Так, на Земле он образуется при разложении органики в болотах. Исследовать Венеру с помощью SOFIA было тяжело, поскольку эта планета всегда находится близко к Солнцу и доступна для наблюдения лишь полчаса после заката, и самолету нужно было заранее выйти на исходный рубеж в строго фиксированное время. Всего наблюдению Венеры было посвящено три полета в 2021 году.