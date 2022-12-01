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18 минут назад

Установленный на самолете телескоп SOFIA не смог увидеть признаки жизни на Венере

Газета.Ru

Телескоп SOFIA безуспешно закончил поиски жизни на Венере. Об этом сообщает Университетская ассоциация космических исследователей.

Телескоп SOFIA безуспешно закончил поиски жизни на Венере
Фото: NASANASA

SOFIA — это обсерватория дальнего инфракрасного диапазона, установленная на специально модифицированном самолете Boeing 747. Считалось, что работа на высоте 13 километров позволит приблизить качество изображения к космическим телескопам при гораздо меньшей стоимости. За время работы были получены некоторые научные результаты, но в идея была признана неудачной и не оправдывающнй себя по соотношению результат-цена, и потому проект закрыли осенью 2022 года.

Теперь ученые проанализировали накопленные телескопом данные о Венере. В первую очередь, они стремились подтвердить или опровергнуть наличие в атмосфере Венеры фосфина, сообщения об открытии которого вызвали бурное обсуждение в научной среде в 2020 году. Это соединение считается признаком жизни, поскольку, по мнению ряда исследователей, лишь биологические процессы способны обеспечить его стабильное присутствие. Так, на Земле он образуется при разложении органики в болотах. Исследовать Венеру с помощью SOFIA было тяжело, поскольку эта планета всегда находится близко к Солнцу и доступна для наблюдения лишь полчаса после заката, и самолету нужно было заранее выйти на исходный рубеж в строго фиксированное время. Всего наблюдению Венеры было посвящено три полета в 2021 году.

В итоге исследователи не обнаружили никаких признаков фосфина. Согласно их выводам, если фосфин и присутствует в атмосфере Венеры, то его доля не превышает 0,8 части на миллиард, что во много раз ниже, чем сообщалось в изначальной работе 2020 года.

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