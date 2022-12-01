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1 час назад

Опасность загрузки фото в нейросеть Lensa оценили

Lenta.ru

Существуют определенные угрозы в загрузке фотографий в ставшую популярной нейросеть Lensa, которая создает портреты. Риск, на который идут пользователи, в разговоре с «Лентой.ру» оценил аналитик цифровых угроз Александр Вураско.

Эксперты оценили опасность загрузки фото в нейросеть Lensa
Фото: UnsplashUnsplash

Загруженные в соцсети фотографии, прежде всего, могут быть использованы в сценариях с кражей цифровой личности, предупредил он. По словам эксперта, в большей степени это актуально для медийных персон.

«Могут быть использованы технологии дипфейк или создание фейковых дублирующих аккаунтов для того, чтобы от имени какого-то человека, например, друзьям разослать сообщение с просьбой перевести деньги», — пояснил аналитик.

Что касается нейросети Lensa, то это один из тех сервисов, за которые люди платят своими данными, отметил Вураско. Особых рисков в использовании приложения он не увидел, так как разработчик приложения известен и давно существует на рынке.

«В целом, мы живем в таком мире, когда своими личными фотографиями в общем доступе удивить кого-то достаточно сложно. Да, существуют риски, да, они могут быть использованы в противоправных целях, но я не думаю, что тут есть какой-то повод для паники», — заключил эксперт.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов порекомендовал в целях безопасности периодически отключать геолокацию на смартфоне.

Наука и техника,Александр Вураско,Валерий Степанов,
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