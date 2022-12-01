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26 минут назад

Ученые воссоздали "телепортацию" на квантовом компьютере

Ferra.ru

Червоточины являются одним из основных элементов научной фантастики, и есть вероятность, что они существуют в реальной вселенной. Физики использовали квантовый компьютер для моделирования проходимой червоточины, телепортирующей информацию между двумя квантовыми системами.

Ученые воссоздали "телепортацию" на квантовом компьютере
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В фантастике червоточины обычно изображаются как туннели, соединяющие две удаленные точки пространства, позволяющие мгновенно перемещаться по космосу. Даже Эйнштейн предположил их существование в качестве одной из особенностей своей общей теории относительности.

Используя квантовый процессор Google Sycamore, ученые из Калтеха, Гарварда, Фермилаба и Google провели первое моделирование червоточины. Ключевым моментом была установленная модель, известная как SYK, которая может имитировать квантовые гравитационные эффекты - в данном случае команда запутала две упрощенные системы SYK вместе, затем отправила квантовый бит информации в одну из них.

И, конечно же, информация вышла из второй системы. Это продемонстрировало не только квантовую телепортацию, но и то, что две модели SYK также имитируют квантовую гравитацию, что позволило реалистично смоделировать, как в реальном мире работает проходимая червоточина.

Конечно, это далеко от реального туннеля через пространство-время, но команда говорит, что эта модель может помочь физикам исследовать свойства реальных червоточин, если они существуют.

Наука и техника,Гарвардский университет,Google,
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