Астрономы выявили самую отдаленную вспышку черной дыры

Ученые зафиксировали самое дальнее «событие приливного разрушения» в космосе. Черная дыра, расположенная на расстоянии 8,5 миллиардов световых лет от Солнечной системы, начала поглощать соседнюю звезду и выделила при этом огромное количество энергии. Вспышка является не только самой отдаленной, но и самой яркой из всех известных – она испустила больше света, чем 1000 триллионов Солнц, сообщает Nature Astronomy.
Вспышку обнаружили благодаря Zwicky Transient Facility – проекту по обзору всего неба, который базируется в Паломарской обсерватории Калифорнии. Информация о сигнале привлекла внимание ученых по всему миру. Представители Массачусетского технологического института собрали данные на различных длинах волн в рентгеновском, ультрафиолетовом, оптическом и радиодиапазонах, чтобы определить источник света.
Результаты показали, что сигнал исходит от струи вещества, которая вылетает из сверхмассивной черной дыры со скоростью, близкой к скорости света. Ученые предположили, что струя может быть направлена прямо к Земле и поэтому кажется такой яркой. Этот эффект известен как доплеровское уширение.
Сигнал получил собственное название 2022cmc. Это четвертое известное явление такого рода с доплеровским уширением за всю историю наблюдений и первое, наблюдаемое с 2011 года.
Ученые отметили, что запуск новых мощных телескопов позволит обнаруживать больше таких явлений и лучше понять природу черных дыр. Известно, что они сформировались очень быстро – в течение первого миллиона лет после Большого взрыва. Черные дыры быстро увеличиваются в размерах, но астрономы до сих пор плохо представляют, как именно происходит процесс их роста и поглощения чужой материи. Наблюдения за новыми вспышками могут предоставить новую важную информацию.
Ранее сообщалось, что астрономы «застали» черную дыру за поглощением звезды. Система находилась на расстоянии 850 млн световых лет от Земли.