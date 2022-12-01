Астрономы выявили самую отдаленную вспышку черной дыры

Ученые зафиксировали самое дальнее «событие приливного разрушения» в космосе. Черная дыра, расположенная на расстоянии 8,5 миллиардов световых лет от Солнечной системы, начала поглощать соседнюю звезду и выделила при этом огромное количество энергии. Вспышка является не только самой отдаленной, но и самой яркой из всех известных – она испустила больше света, чем 1000 триллионов Солнц, сообщает Nature Astronomy.

Фото: NASA NASA

Вспышку обнаружили благодаря Zwicky Transient Facility – проекту по обзору всего неба, который базируется в Паломарской обсерватории Калифорнии. Информация о сигнале привлекла внимание ученых по всему миру. Представители Массачусетского технологического института собрали данные на различных длинах волн в рентгеновском, ультрафиолетовом, оптическом и радиодиапазонах, чтобы определить источник света.

Результаты показали, что сигнал исходит от струи вещества, которая вылетает из сверхмассивной черной дыры со скоростью, близкой к скорости света. Ученые предположили, что струя может быть направлена прямо к Земле и поэтому кажется такой яркой. Этот эффект известен как доплеровское уширение.

Сигнал получил собственное название 2022cmc. Это четвертое известное явление такого рода с доплеровским уширением за всю историю наблюдений и первое, наблюдаемое с 2011 года.

Ученые отметили, что запуск новых мощных телескопов позволит обнаруживать больше таких явлений и лучше понять природу черных дыр. Известно, что они сформировались очень быстро – в течение первого миллиона лет после Большого взрыва. Черные дыры быстро увеличиваются в размерах, но астрономы до сих пор плохо представляют, как именно происходит процесс их роста и поглощения чужой материи. Наблюдения за новыми вспышками могут предоставить новую важную информацию.