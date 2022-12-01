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32 минуты назад

VK выпустила новую умную колонку VK Капсула Нео

ITZine.ru

VK открыла предзаказ новой умной колонки VK Капсула Нео. В комплекте с устройством идет набор стикеров, с помощью которых можно кастомизировать колонку. Розничная цена VK Капсулы Нео — 3990 рублей. По предзаказу устройство можно приобрести за 2990 рублей.

VK выпустила новую умную колонку VK Капсула Нео
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Мощность звука VK Капсулы Нео, как и у более старшей колонки в линейке VK Капсулы Мини, — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost устройство выдает чистый и объемный звук на любой громкости. VK Капсула Нео отлично распознает человеческую речь даже во время громкого воспроизведения музыки.

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VK Капсула Нео помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из матового пластика (стикеры специально разработали, чтобы они приклеивались к такому материалу), габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г. По диаметру она схожа с VK Капсулой Мини. Цифровой светодиодный дисплей VK Капсула Нео адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные.

Технические характеристики VK Капсулы Нео

  • Управление: Голосовое, с помощью Маруси, 4 сенсорные кнопки
  • Размеры: 90х75 мм
  • Вес (с адаптером): 430 г
  • Звук и микрофоны: широкополосный динамик 5 Вт, 42 мм, 2 микрофона
  • Индикация: цифровой дисплей, световой спот
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth
  • Программное обеспечение: голосовой помощник Маруся, приложение «Маруся — голосовой помощник» для Android и iOS
  • Датчики: датчик освещения
  • Длина кабеля: 1,5 м
  • Питание: 12 В 1 А, разъём — проприетарный, штыревой
  • Комплектация: умная колонка, блок питания с кабелем, набор наклеек, ознакомительный буклет

В колонку интегрирован голосовой помощник Маруся. Она умеет отправлять и читать сообщения, ленту ВКонтакте, включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома более чем 50 производителей, запускать обучающие викторины и тренажеры.

Вместе с VK Капсулой Нео каждый пользователь получит подарки: подписку на сервис VK Музыка и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.

Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK

«VK Капсула Нео — умная колонка по очень доступной цене. От своей старшей сестры, VK Капсулы Мини, она унаследовала мощность звука и анимированный светодиодный дисплей, который особенно нравится пользователям. VK Капсула Нео для каждого – своя. Можно самостоятельно выбирать, какую музыку или какие новости слушать, у голосового помощника есть множество источников. При этом в настройках приложения можно настроить доступ к личному контенту – ВКонтакте, почте или календарю. Владельцы VK Капсулы Нео смогут еще и украсить свою умную колонку с помощью стикеров — хорошее решение, например, для детской комнаты, ведь мы знаем, что наши умные колонки отлично подходят для семей с детьми»

Специально для самых маленьких пользователей к запуску VK Капсулы Нео VK обновила «Марусины сказки»: теперь можно просить ее рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ». Чтобы ребенок не услышал информацию, предназначенную для его родителей, в настройках предусмотрен детский режим.

Оформить предзаказ новой VK Капсулы Нео за 2990 рублей можно на сайте с 1 по 11 декабря. Колонка доступна в двух цветах: сером и голубом. Позднее цветовая гамма VK Капсулы Нео расширится. Набор стикеров зависит от цвета колонки, докупать стикеры отдельно пока что нельзя.

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