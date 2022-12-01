VK выпустила новую умную колонку VK Капсула Нео

VK открыла предзаказ новой умной колонки VK Капсула Нео. В комплекте с устройством идет набор стикеров, с помощью которых можно кастомизировать колонку. Розничная цена VK Капсулы Нео — 3990 рублей. По предзаказу устройство можно приобрести за 2990 рублей.
Мощность звука VK Капсулы Нео, как и у более старшей колонки в линейке VK Капсулы Мини, — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost устройство выдает чистый и объемный звук на любой громкости. VK Капсула Нео отлично распознает человеческую речь даже во время громкого воспроизведения музыки.
VK Капсула Нео помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из матового пластика (стикеры специально разработали, чтобы они приклеивались к такому материалу), габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г. По диаметру она схожа с VK Капсулой Мини. Цифровой светодиодный дисплей VK Капсула Нео адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные.
Технические характеристики VK Капсулы Нео
В колонку интегрирован голосовой помощник Маруся. Она умеет отправлять и читать сообщения, ленту ВКонтакте, включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома более чем 50 производителей, запускать обучающие викторины и тренажеры.
Вместе с VK Капсулой Нео каждый пользователь получит подарки: подписку на сервис VK Музыка и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.
Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK
«VK Капсула Нео — умная колонка по очень доступной цене. От своей старшей сестры, VK Капсулы Мини, она унаследовала мощность звука и анимированный светодиодный дисплей, который особенно нравится пользователям. VK Капсула Нео для каждого – своя. Можно самостоятельно выбирать, какую музыку или какие новости слушать, у голосового помощника есть множество источников. При этом в настройках приложения можно настроить доступ к личному контенту – ВКонтакте, почте или календарю. Владельцы VK Капсулы Нео смогут еще и украсить свою умную колонку с помощью стикеров — хорошее решение, например, для детской комнаты, ведь мы знаем, что наши умные колонки отлично подходят для семей с детьми»
Специально для самых маленьких пользователей к запуску VK Капсулы Нео VK обновила «Марусины сказки»: теперь можно просить ее рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ». Чтобы ребенок не услышал информацию, предназначенную для его родителей, в настройках предусмотрен детский режим.
Оформить предзаказ новой VK Капсулы Нео за 2990 рублей можно на сайте с 1 по 11 декабря. Колонка доступна в двух цветах: сером и голубом. Позднее цветовая гамма VK Капсулы Нео расширится. Набор стикеров зависит от цвета колонки, докупать стикеры отдельно пока что нельзя.