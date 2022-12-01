Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов

«Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз пригрозил Twitter запретом на своей территории или штрафом в размере до 6% от глобального оборота, если новый владелец соцсети Илон Маск откажется соблюдать правила ЕС о модерации контента.

В конце ноября Маск заявил, что планируется обновление Twitter. Он сообщил, что новая концепция Twitter звучит как «Приложение для всего». Миллиардер рассказала, что в соцсети появится интерактивная реклама. Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система проанализирует его профиль и определит, к какому дому из мира сериала «Дом Дракона» он принадлежит.