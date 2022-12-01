В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
12 минут назад

Маск сообщил, что Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов

Газета.Ru

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что социальная сеть Twitter приступила к блокировке фейковых аккаунтов.

Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз пригрозил Twitter запретом на своей территории или штрафом в размере до 6% от глобального оборота, если новый владелец соцсети Илон Маск откажется соблюдать правила ЕС о модерации контента.

В конце ноября Маск заявил, что планируется обновление Twitter. Он сообщил, что новая концепция Twitter звучит как «Приложение для всего». Миллиардер рассказала, что в соцсети появится интерактивная реклама. Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система проанализирует его профиль и определит, к какому дому из мира сериала «Дом Дракона» он принадлежит.

Илон Маск,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители