Запуск лунохода Rashid вновь перенесли

Намеченный на 1 декабря запуск японской посадочной платформы HAKUTO-R с арабским луноходом Rashid вновь перенесен. Об этом в Twitter сообщила SpaceX.

«После дальнейших проверок ракеты и анализа данных мы отказываемся от ее запуска», — отметили в компании.

Там добавили, что новая целевая дата запуска будет опубликована позднее.

Согласно сообщению, опубликованному японской фирмой Ispace, разработавшей платформу HAKUTO-R, соответствующее решение принято из-за необходимости проведения дополнительной технической проверки ракеты Falcon 9.

Ранее Ispace сообщала, что запуск платформы HAKUTO-R с ровером Rashid, намеченный на 28 ноября, переносится на 1 декабря.