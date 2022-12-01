В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
26 минут назад

Запуск лунохода Rashid вновь перенесли

Lenta.ru

Намеченный на 1 декабря запуск японской посадочной платформы HAKUTO-R с арабским луноходом Rashid вновь перенесен. Об этом в Twitter сообщила SpaceX.

Запуск лунохода Rashid вновь перенесли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После дальнейших проверок ракеты и анализа данных мы отказываемся от ее запуска», — отметили в компании.

Там добавили, что новая целевая дата запуска будет опубликована позднее.

Согласно сообщению, опубликованному японской фирмой Ispace, разработавшей платформу HAKUTO-R, соответствующее решение принято из-за необходимости проведения дополнительной технической проверки ракеты Falcon 9.

Ранее Ispace сообщала, что запуск платформы HAKUTO-R с ровером Rashid, намеченный на 28 ноября, переносится на 1 декабря.

В ноябре НАСА сообщило, что корабль Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители