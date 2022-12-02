Главный производитель электроники TSMC построит заводы в США

Тайваньский производитель полупроводников TSMC заявил о намерениях построить завод по производству чипов в Аризоне, США.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Конкретика появится после того, как президент США Джо Байден и министр торговли Джина Раймондо посетят Феникс, столицу Аризоны. На данный момент известно, что TSMC планирует производить не менее 20 тысяч полупроводниковых пластин в месяц, треть которых будет закупать Apple.

Как раз под влиянием мировых производителей электроники — Apple, Nvidia, AMD — тайваньская компания и приняла решение построить завод, несмотря на сложные экономическеие условия. Стоимость проекта — $12 млрд.