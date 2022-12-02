В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Тайваньцы построят процессорный завод в США. Он будет выпускать чипы для Apple, AMD и NVIDIA

Ferra.ruиещё 1

Тайваньский производитель полупроводников TSMC заявил о намерениях построить завод по производству чипов в Аризоне, США.

Главный производитель электроники TSMC построит заводы в США
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Конкретика появится после того, как президент США Джо Байден и министр торговли Джина Раймондо посетят Феникс, столицу Аризоны. На данный момент известно, что TSMC планирует производить не менее 20 тысяч полупроводниковых пластин в месяц, треть которых будет закупать Apple.

Как раз под влиянием мировых производителей электроники — Apple, Nvidia, AMD — тайваньская компания и приняла решение построить завод, несмотря на сложные экономическеие условия. Стоимость проекта — $12 млрд.

Отмечается, что на заводе будут производиться чипы по 4-нм техпроцессу. При этом мировые компании просили TSMC запустить производство таких процессоров в США и на Тайване одновременно.

Наука и техника,Джозеф Байден,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители