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1 час назад

Цукерберг раскритиковал действия Apple

Lenta.ruиещё 1

Предприниматель, исполнительный директор компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг раскритиковал действия Apple в вопросе контроля над приложениями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Цукерберг раскритиковал действия Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цукерберг во время на конференции DealBook Summit заявил, что Apple в одностороннем порядке контролирует программы, которая устанавливают пользователи, отмечает газета.

«Если вы посмотрите на главные существующие компьютерные платформы — Windows, Android, iOS … — то Apple стоит особняком как единственная, где одна компания контролирует, каким приложениям оказаться на устройстве», — подчеркнул исполнительный директор.

По словам предпринимателя, большая часть прибыли в мобильной системе идет в пользу Apple, так как политика компании направлена на контроль приложений, которые устанавливают пользователи.

Ранее стало известно, что Apple пообещала Илону Маску оставить Twitter в App Store. Владелец Twitter сообщил, что встретился с главой Apple Тимом Куком в штаб-квартире корпорации и получил от него заверения в том, что соцсеть не будет удалена из магазина приложений App Store.

Наука и техника,Тим Кук,Марк Цукерберг,Коммерсант,Apple,
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