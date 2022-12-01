Предприниматель, исполнительный директор компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг раскритиковал действия Apple в вопросе контроля над приложениями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Цукерберг во время на конференции DealBook Summit заявил, что Apple в одностороннем порядке контролирует программы, которая устанавливают пользователи, отмечает газета.

«Если вы посмотрите на главные существующие компьютерные платформы — Windows, Android, iOS … — то Apple стоит особняком как единственная, где одна компания контролирует, каким приложениям оказаться на устройстве», — подчеркнул исполнительный директор.

По словам предпринимателя, большая часть прибыли в мобильной системе идет в пользу Apple, так как политика компании направлена на контроль приложений, которые устанавливают пользователи.