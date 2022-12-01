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1 час назад

Подержанные видеокарты внезапно начали дорожать

Ferra.ru

Казалось бы, майнинг перестал приносить весомую прибыль, а значит рынок видеокарт должен был устаканиться.

Подержанные видеокарты внезапно начали дорожать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но внезапно стало известно, что подержанные видеокарты линейки RTX 30XX вновь начали дорожать. Так, если ещё совсем недавно ту же RTX 3060 можно было купить в США за 100 долларов, то сейчас за неё просят не менее 300.

Да, все мы понимаем, что 100 долларов предлагался адаптер, прошедший тысячи часов майнинга. Но стоит отметить, что за подобные деньги это всё ещё могло быть неплохим предложением.

При этом повысились цены и на RTX 3080. На сегодняшний день на eBay за неё просят уже не 370 долларов, как это было пару месяцев назад, а вполне приличные 800 долларов. Удивляет и то, что это цены, крайне близкие к тем, за которые продают новые видеокарты.

Наука и техника,eBay,
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