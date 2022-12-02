ВОЗ призвал Китай продолжать вакцинацию от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что на фоне демонстраций Китай должен продолжать вакцинацию населения от коронавируса, в особенности наиболее уязвимых слоев населения. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы рады слышать, что Китай адаптирует свои стратегии по борьбе с коронавирусом", - отметил он. "Разочарование населения в связи с ограничительными мерами вполне понятно, и важно, чтобы власти прислушивались к мнению населения, - подчеркнул специалист. - Однако каждая страна принимает решения по борьбе с распространением заболевания на основе собственных оценок риска и имеющихся в наличии инструментов".

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В этом контексте Райан обратил внимание на то, что в Китае наблюдались проблемы с охватом вакцинацией, особенно определенных групп населения.

"Опять же, местные вакцины эффективны, однако их эффективность основывается на введении как минимум двух доз, - добавил он. - В то же время штамм "омикрон" является очень быстро распространяющимся, поэтому остановить его передачу гораздо сложнее".

Поэтому в целом, считает эксперт, стране в первую очередь необходимо продолжать вакцинацию наиболее уязвимых слоев населения.

В Китае с начала пандемии действуют строгие профилактические правила в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу, включающей локдауны, массовое тестирование и обязательный карантин по прилете в страну. При этом в последнее время наблюдается тенденция к ослаблению соответствующих ограничений.

27 октября в ряде городов КНР прошли демонстрации против антиковидных мер в стране. В частности, по меньшей мере несколько сотен человек приняли участие в акциях протеста в районе Чаоян в Пекине. Их участники требовали от властей ослабить профилактические ограничения.