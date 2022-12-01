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35 минут назад

Илон Маск назвал сроки начала испытания чипов на людях

Lenta.ruиещё 4

Компания по производству чипов для мозга Neuralink сможет приступить к испытанию чипов на людях через полгода. Об этом сообщил ее основатель Илон Маск во время презентации. Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.

Маск назвал сроки начала испытания чипов от Neuralink на людях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам предпринимателя, сотрудники должны убедиться в том, что устройство будет исправно работать, прежде чем внедрять его в тело человека.

«Я думаю, что мы отправили большую часть наших документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека», — сказал основатель компании.

В апреле 2021 года компания Илона Маска представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга.

Наука и техника,Илон Маск,
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