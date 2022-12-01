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1 час назад

Apple готовит ноутбук с 96 ГБ оперативной памяти

Ferra.ru

На сегодняшний день у Apple есть лишь одна модель MacBook Pro на базе процессора M2. И это достаточно устаревший внешне MacBook Pro 13”. Но уже в начале 2023 года от компании ждут обновления 14- и 16-дюймовых ноутбуков.

Apple готовит ноутбук с 96 ГБ оперативной памяти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И судя по результатам тестов в Geekbench, как минимум MacBook Pro 14” явно нас удивит. Мало того, что устройство будет работать на топовых чипах Apple M2 Pro и M2 Max, так оно ещё получит версию с 96 ГБ оперативной памяти!

Учитывая, что в актуальную модель ноутбука можно добавить максимум 64 ГБ ОЗУ, рывок получится крайне впечатляющим.

Напомним, что ближайшее мероприятие Apple ожидается весной 2023 года. Тогда, помимо новых MacBook, от компании также ждут анонса доступного iPhone SE (2023). По данным инсайдеров, устройство будет собираться на базе iPhone XR.

Наука и техника,Apple,
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