Apple готовит ноутбук с 96 ГБ оперативной памяти

На сегодняшний день у Apple есть лишь одна модель MacBook Pro на базе процессора M2. И это достаточно устаревший внешне MacBook Pro 13”. Но уже в начале 2023 года от компании ждут обновления 14- и 16-дюймовых ноутбуков.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

И судя по результатам тестов в Geekbench, как минимум MacBook Pro 14” явно нас удивит. Мало того, что устройство будет работать на топовых чипах Apple M2 Pro и M2 Max, так оно ещё получит версию с 96 ГБ оперативной памяти!

Учитывая, что в актуальную модель ноутбука можно добавить максимум 64 ГБ ОЗУ, рывок получится крайне впечатляющим.