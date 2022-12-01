В Китае спутники Starlink сочли опасными

Уже не первый год учёные имеют претензии к группировке спутников Starlink. Ранее её уже обвиняли в создании помех при наблюдениях за космосом, а теперь и вовсе назвали небезопасной.

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С очередной порцией критики выступили специалисты из Китая. Они заявили, что спутники системы Starlink нарушают правила безопасности, игнорируя правила удержания дистанции между собой.

Так, несмотря на то, что общепринятые стандарты подразумевают соблюдение дистанции в 10 км между объектами на орбите, 30 июня два спутника Starlink приблизились друг к другу на расстояние всего 4,9 км.

При этом в качестве доказательства того, что всё это не было случайностью, учёные провели полноценное исследование, результаты которого опубликовали в научном журнале Radio Engineering. В нём они пришли к выводу, что SpaceX нарочно приблизила спутники друг к другу так сильно, чтобы максимизировать производительность системы лазерной связи.