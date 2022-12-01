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1 час назад

Китайские учёные назвали спутники Starlink опасными и нарушающими международные правила

Ferra.ru

Уже не первый год учёные имеют претензии к группировке спутников Starlink. Ранее её уже обвиняли в создании помех при наблюдениях за космосом, а теперь и вовсе назвали небезопасной.

В Китае спутники Starlink сочли опасными
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С очередной порцией критики выступили специалисты из Китая. Они заявили, что спутники системы Starlink нарушают правила безопасности, игнорируя правила удержания дистанции между собой.

Так, несмотря на то, что общепринятые стандарты подразумевают соблюдение дистанции в 10 км между объектами на орбите, 30 июня два спутника Starlink приблизились друг к другу на расстояние всего 4,9 км.

При этом в качестве доказательства того, что всё это не было случайностью, учёные провели полноценное исследование, результаты которого опубликовали в научном журнале Radio Engineering. В нём они пришли к выводу, что SpaceX нарочно приблизила спутники друг к другу так сильно, чтобы максимизировать производительность системы лазерной связи.

Существующий предел безопасности основан на научных расчётах. Пересечение этой линии может привести к опасным последствиям, потому что одно столкновение может привести к другому. Китайские учёные

Наука и техника,SpaceX,
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