Киберэксперт порекомендовал скрывать геолокацию на смартфоне

Мобильные устройства хранят личную информацию и персональные данные пользователя, которые он по ошибке может предоставить злоумышленникам. Речь идет в том числе о геолокации. Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, в каких случаях пользователю следует убрать геолокацию.

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Эксперт пояснил, что информация о геолокации мобильного устройства строится из данных подключений Wi-Fi, сотовых вышек, фотографий и хранится в облачных хранилищах. Благодаря этому мошенники могут вычислить местонахождение пользователя и другую персональную информацию.

Степанов посоветовал иногда отключать геолокацию в целях безопасности, это легко можно сделать в настройках смартфона.