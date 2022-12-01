Киберэксперт порекомендовал скрывать геолокацию на смартфоне

Мобильные устройства хранят личную информацию и персональные данные пользователя, которые он по ошибке может предоставить злоумышленникам. Речь идет в том числе о геолокации. Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, в каких случаях пользователю следует убрать геолокацию.
Эксперт пояснил, что информация о геолокации мобильного устройства строится из данных подключений Wi-Fi, сотовых вышек, фотографий и хранится в облачных хранилищах. Благодаря этому мошенники могут вычислить местонахождение пользователя и другую персональную информацию.
Степанов посоветовал иногда отключать геолокацию в целях безопасности, это легко можно сделать в настройках смартфона.
Ранее директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов рассказал жителям России о популярной мошеннической схеме в Telegram. По его словам, в мессенджере стали распространяться ссылки на фейковые сайты по сбору данных пользователей. Чернов предупредил, что распространяющие вредоносные ссылки пользователи могут сохранять анонимность: определяется только логин злоумышленника, номер скрыт. Эксперт посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам и не раскрывать персональные данные.