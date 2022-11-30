Владельцам iPhone рассказали, как установить приложение «Сбера»

После антироссийских санкций многие приложения и функции оказались недоступными у пользователей смартфонов. Больше всего, это коснулось владельцев iPhone, у которых из магазина App Store пропали многие приложения, включая мобильный банк «Сбер». Однако эксперты «РГ» рассказали, как установить на телефон важные программы.
Для этого необходимо скачать утилиту iMazing, которая доступна для любой операционной системы. У неё есть пробный и платный период, который можно продлить по желанию пользователя.
В пробной версии необходимо подключить телефон к компьютеру, чтобы задать необходимые разрешения. После выбрать раздел «Управление приложениями». В нем появится пункт «Медиатека», где потребуется авторизация Apple ID. После чего пользователю станут доступны для скачивания необходимые приложения.
Также, эксперты рекомендуют не удалять приложения и не обновлять их, поскольку они могут отображаться некорректно.