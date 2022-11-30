Владельцам iPhone рассказали, как установить приложение «Сбера»

После антироссийских санкций многие приложения и функции оказались недоступными у пользователей смартфонов. Больше всего, это коснулось владельцев iPhone, у которых из магазина App Store пропали многие приложения, включая мобильный банк «Сбер». Однако эксперты «РГ» рассказали, как установить на телефон важные программы.

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Для этого необходимо скачать утилиту iMazing, которая доступна для любой операционной системы. У неё есть пробный и платный период, который можно продлить по желанию пользователя.

В пробной версии необходимо подключить телефон к компьютеру, чтобы задать необходимые разрешения. После выбрать раздел «Управление приложениями». В нем появится пункт «Медиатека», где потребуется авторизация Apple ID. После чего пользователю станут доступны для скачивания необходимые приложения.