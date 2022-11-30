Евросоюз пригрозил Twitter запретом на своей территории

Евросоюз (ЕС) пригрозил владельцу Twitter Илону Маску запретом социальной сети на своей территории в том случае, если американский предприниматель не будет следовать правилам ЕС о модерации контента. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По информации издания, еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС, озвучил угрозу во время видеовстречи с Маском в среду.

Отмечается, что Бретон призвал Маска придерживаться списка правил и критериев. В критерии входят: отказ от произвольного восстановления заблокированных пользователей, агрессивное преследование дезинформации и согласие на обширный независимый аудит платформы к следующему лету.

Владельца Twitter предупредили, что если он не будет придерживаться этих правил, то соцсеть рискует нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах, а также столкнуться с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6 процентов от глобального оборота. Как пишет FT, Маск неоднократно называл закон очень разумным.