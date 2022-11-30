Описана операционная система на замену iOS и Android

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что новая мобильная операционная система на замену iOS от Apple и Android от Google должна создаваться специально под веб-интерфейс, чтобы не иметь ограничений в работе из-за решений одной компании. Об этом он сообщил в Twitter.

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«Нам нужна новая мобильная ОС, которая будет полностью построена на Web-технологиях», — отметил он.

По словам бизнесмена, в разработке может принять участие группа инженеров-программистов, которые будут работать над новой ОС на основе программ с открытым исходным кодом.

Он также указал на то, что это позволит сохранить равенство приложений, потому что от разработчиков не потребуют ограничивать возможности веб-приложений, как происходит на iOS в настоящее время.

Дорси привел в пример Firefox OS — ОС с открытым исходным кодом для смартфонов и планшетов от Mozilla. Компания прекратила работу над операционной системой в сентябре 2016 года.

«Нам нужен гибридный подход, PWA — это только начало, нам нужно, чтобы ОС пошла гораздо дальше для оптимизации», — заключил Дорси.

PWA (прогрессивные веб-приложения, или progressive web app) — это на самом деле сайты, которые похожи на приложения для смартфонов не только внешне, но и функционально.