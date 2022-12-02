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1 час назад

Телескоп «Джеймс Уэбб» рассмотрел облака на спутнике Сатурна

Мир24иещё 1

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» построили для поиска отдаленных галактик, но астрономы изучают с его помощью и близкие к Земле объекты Солнечной системы. В ходе нового исследования телескоп направили на Титан – крупнейший спутник Сатурна, сообщает NASA.

«Джеймс Уэбб» рассмотрел облака на спутнике Сатурна
Фото: NASANASA

Результаты показали, что на северном полушарии Титана расположены яркие пятна. Астрономы заключили, что это облака. Они появляются в конце лета, когда поверхность спутника прогревается лучами Солнца. Наблюдения подтвердили компьютерную модель, ранее показавшую, что на Титане есть сезонная изменчивость погоды.

Ранее ученые не могли рассмотреть облака из-за густой дымки, обволакивающей Титан. Она скрывала видимый свет, который отражался от поверхности. Но «Джеймс Уэбб» оснащен инфракрасной камерой. Она оказалась способна проникнуть сквозь смог.

Исследование началось 5 ноября. Ученые проанализировали снимки, сделанные телескопом в разное время, и обнаружили, что облака движутся и меняют форму. Одно из них располагалось в северной полярной области недалеко от моря Кракена – крупнейшего резервуара жидкости на Титане.

В настоящее время ученые продолжают анализировать данные. Они намерены установить точный состав атмосферы спутника Сатурна и особенности его рельефа.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл состав атмосферы экзопланеты. Она располагалась на расстоянии 700 световых лет от Земли.

Наука и техника,NASA,
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