Telegram раскрыл личные данные пользователей по требованию суда

Мессенджер Telegram раскрыл персональные данные пользователей из Индии по требованию суда страны по делу о распространении материалов, нарушающих авторские права. Об этом сообщает LiveLaw со ссылкой на соответствующее постановление.

По данным издания, Telegram согласился на требование суда, раскрыв имена администраторов каналов, их номера телефонов и IP-адреса. Мессенджер раскрыл данные только тех пользователей, которые незаконно распространяли учебные материалы, составленные частной образовательной компанией Campus Private Limited, для подготовки к экзаменам.

Отмечается, что копия этой информация была предоставлена адвокату истцов с условием, что он не станет распространять ее третьей стороне за исключением представителей власти и полиции.