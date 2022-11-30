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32 минуты назад

Telegram раскрыл личные данные пользователей по требованию суда

Елена Прошина

Мессенджер Telegram раскрыл персональные данные пользователей из Индии по требованию суда страны по делу о распространении материалов, нарушающих авторские права. Об этом сообщает LiveLaw со ссылкой на соответствующее постановление.

Telegram раскрыл личные данные пользователей по требованию суда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Telegram согласился на требование суда, раскрыв имена администраторов каналов, их номера телефонов и IP-адреса. Мессенджер раскрыл данные только тех пользователей, которые незаконно распространяли учебные материалы, составленные частной образовательной компанией Campus Private Limited, для подготовки к экзаменам.

Отмечается, что копия этой информация была предоставлена адвокату истцов с условием, что он не станет распространять ее третьей стороне за исключением представителей власти и полиции.

В LiveLaw добавили, что суд в Индии рассмотрит дело о распространении материалов, нарушающих авторские права, с учетом полученных от Telegram данных 14 февраля 2023 года.

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