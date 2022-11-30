Астрономы исследовали два рассеянных скопления

Используя Национальную обсерваторию Тубитак (TUG) и спутник ЕКА Gaia, турецкие астрономы обследовали Berkeley 68 и Stock 20 — два рассеянных галактических скопления. Результаты исследования были представлены 17 ноября на arXiv.org.

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Рассеянные скопления (РC) представляют собой группы слабо связанных гравитационно звезд, которые были образованы из одного гигантского молекулярного облака. К настоящему времени в Млечном Пути было обнаружено более 1000 РС, и ученые все еще ищут новые.

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Berkeley 68 находится на расстоянии 11 000 световых лет. Это скопление класса IV2p по классификации Трамплера. Предполагаемый возраст Berkeley 68 составляет 2,1 миллиарда лет. Оно содержит по меньшей мере 1200 звезд.

Stock 20 относится к классу II2p. Скопление расположено примерно в 8500 световых лет от нас. Его возраст оценивается в 19 миллионов лет.

Команда астрономов во главе с Таларом Йонтаном из Стамбульского университета проводит исследовательский проект, изучающий ранее плохо проанализированные рассеянные скопления в галактике Млечный Путь. В рамках этого проекта ученые исследовали Berkeley 68 и Stock 20, проанализировав данные TUG и Gaia.

Команда определила предельные радиусы РС. Они были рассчитаны как 22,8 и 20,7 световых лет для Berkeley 68 и Stock 20 соответственно. Ученые идентифицировали 198 звезд для Berkeley 68 и 51 звезду для Stock 20 в качестве вероятных членов РС (только звезды внутри этих предельных радиусов считались потенциальными членами скоплений).

Исследование показало, что Berkeley 68 старше и расположено ближе, чем считалось ранее. Согласно расчетам, расстояние до РС составило 9 800 световых лет, а его возраст оценили в 2,4 миллиарда лет. Его металличность находится на уровне -0,13, а покраснение оценили в 0,52. Астрономы считают, что скопление произошло из сравнительно бедной металлами области Млечного Пути.