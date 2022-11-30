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1 час назад

Палеонтологи обнаружили древнюю птицу с подвижным клювом

Газета.Ru

Исследователи из Кембриджского университета и Маастрихтского музея естествознания обнаружили, что одна из ключевых особенностей черепа, которая характеризует 99% современных птиц — подвижный клюв — развилась до массового вымирания, унесшего жизни всех крупных динозавров, 66 миллионов лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Кембриджского университета.

Палеонтологи обнаружили древнюю птицу с подвижным клювом
Фото: Phillip KrzeminskiPhillip Krzeminski

Из этого открытия следует, что черепа страусов, эму и их родственников эволюционировали «назад», вернувшись к более примитивному состоянию уже после того, как возникли современные птицы. Такие выводы были сделаны после анализа ископаемых остатков ранее неизвестного вида древних птиц, Janavis finalidens. Этот вид жил в конце эпохи динозавров, завершившейся 66 млн лет назад, и был последней птицей с зубами. Расположение его нёбных костей показывает, что у этой «птицы-динозавра» был подвижный, ловкий клюв, почти неотличимый от клюва большинства современных птиц.

Более века предполагалось, что подвижный клюв развился у большинства птиц после вымирания динозавров. Исключение составляли лишь страусы и эму, палеогнаты («древние челюсти»), чье нёбные кости остались сросшимися, как у людей. Клювы неогнатов являются гораздо более ловкими, полезными для строительства гнезд, ухода за собой, а также сбора пищи и обороны от хищников.

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