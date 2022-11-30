Палеонтологи обнаружили древнюю птицу с подвижным клювом

Исследователи из Кембриджского университета и Маастрихтского музея естествознания обнаружили, что одна из ключевых особенностей черепа, которая характеризует 99% современных птиц — подвижный клюв — развилась до массового вымирания, унесшего жизни всех крупных динозавров, 66 миллионов лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Кембриджского университета.

Фото: Phillip Krzeminski Phillip Krzeminski

Из этого открытия следует, что черепа страусов, эму и их родственников эволюционировали «назад», вернувшись к более примитивному состоянию уже после того, как возникли современные птицы. Такие выводы были сделаны после анализа ископаемых остатков ранее неизвестного вида древних птиц, Janavis finalidens. Этот вид жил в конце эпохи динозавров, завершившейся 66 млн лет назад, и был последней птицей с зубами. Расположение его нёбных костей показывает, что у этой «птицы-динозавра» был подвижный, ловкий клюв, почти неотличимый от клюва большинства современных птиц.