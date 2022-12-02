Samsung Galaxy Z Flip 5 избавится от главного недостатка

Традиционно, Samsung представляет свои новые складные смартфоны в августе. Но несмотря на то, что до следующего анонса более полугода, инсайдеры уже начали сливать информацию о грядущем Galaxy Z Flip 5.

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Так, популярный аналитик Росс Янг сообщил, что новый флагман компании с гибким дисплеем получит два ключевых изменения. Первое — увеличенный внешний дисплей. С 1,9-дюймового в Galaxy Z Flip 4 до 3-дюймового в Galaxy Z Flip 5.

Но куда интереснее второе нововведение. По словам специалиста, Samsung заменит механизм складывания устройства на новый. Благодаря ему складка на основном экране станет куда менее заметной.