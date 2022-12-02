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47 минут назад

Флагман Samsung с гибким дисплеем избавится от своего главного недостатка

Ferra.ruиещё 2

Традиционно, Samsung представляет свои новые складные смартфоны в августе. Но несмотря на то, что до следующего анонса более полугода, инсайдеры уже начали сливать информацию о грядущем Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5 избавится от главного недостатка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, популярный аналитик Росс Янг сообщил, что новый флагман компании с гибким дисплеем получит два ключевых изменения. Первое — увеличенный внешний дисплей. С 1,9-дюймового в Galaxy Z Flip 4 до 3-дюймового в Galaxy Z Flip 5.

Но куда интереснее второе нововведение. По словам специалиста, Samsung заменит механизм складывания устройства на новый. Благодаря ему складка на основном экране станет куда менее заметной.

Стоит отметить, что именно эта складка называлась в числе главных недостатков линейки с самой первой её модели. И вот, спустя три года, корейский производитель наконец-то от него избавится.

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