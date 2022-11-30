Ученые нашли способ переработки "неперерабатываемого" ПВХ-пластика

Ученые нашли способ повторной переработки поливинилхлорида (ПВХ). Об этом сообщает пресс-служба Университета Мичигана.

ПВХ составляет огромную долю от используемого в современном мире пластика. Из него делают медицинские товары: катетеры и трубки, пакеты для крови, а также сантехнические трубы, оконные рамы, и элементы одежды. Серьезным минусом этого материла является непригодность для повторного использования, в результате чего его нельзя переработать как, например полиэтилен. Пластик обычно перерабатывается путем его плавления и преобразования в материалы более низкого качества в процессе. Но когда ПВХ нагревается, один из его основных компонентов, пластификаторы, очень легко выщелачиваются из материала, загрязняют рабочую зону или даже образуют соляную кислоту.

Теперь исследователи Мичиганского университета под руководством Даниэль Фагнани обнаружили способ химической переработки ПВХ в пригодный для использования материал. Им удалось использовать фталаты в пластификаторах — одном из самых вредных компонентов ПВХ — в качестве посредника химической реакции. ПВХ — это полимер с углеводородной основой, состоящей из одинарных углерод-углеродных связей. К каждой углеродной группе присоединена группа хлора. Именно поэтому при нагреве выделяется соляная кислота.

Ученые предложили перерабатывать ПВХ электрохимическими методом. Для этого надо добавить в углеродно-хлорную систему электрон, в результате чего она разрушится и выделит хлоридные ионы - соли соляной кислоты. Они используются для производства сельскохозяйственной химии и в фармацевтической промышленности. В качестве побочного продукта выделяется незначительное количество соляной кислоты, но стабильным и контролируемым образом - и потому ее также можно использовать в промышленности.