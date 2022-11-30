В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
29 минут назад

На Землю через пару дней обрушится солнечная буря: насколько это плохо

Ferra.ru

В солнечной атмосфере открылась корональная дыра, которое может запустить высокоскоростной поток солнечного ветра в магнитное поле Земли с 1 декабря по 2 декабря. Что это и насколько опасно рассказывает Live Science.

На Землю обрушится солнечная буря
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Корональные дыры - это области в верхней атмосфере Солнца, где наэлектризованный газ (или плазма) нашей звезды менее горячий и плотный, чем в других областях. Вокруг этих дыр линии магнитного поля Солнца, вместо того чтобы закручиваться обратно, направлены наружу в космос, выбрасывая солнечный материал наружу со скоростью до 2,9 млн км/ч

Этот шквал энергичных солнечных частиц, состоящих в основном из электронов, протонов и альфа-частиц, поглощается магнитным полем Земли, которое сжимается, вызывая геомагнитные бури.

Шторм, который может обрушиться на Землю в четверг, скорее всего, будет довольно слабым. Прогнозируемая как геомагнитная буря класса G-1, она может вызвать незначительные колебания в электросетях и нарушить работу некоторых спутников, включая мобильные устройства и системы GPS.

Однако более экстремальные геомагнитные бури могут иметь гораздо более серьезные последствия. Они могут не только искривить магнитное поле нашей планеты настолько сильно, что спутники будут падать на Землю, но и нарушить работу электрических систем и даже вывести из строя Интернет, но не в этот раз.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители