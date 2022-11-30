На Землю обрушится солнечная буря

В солнечной атмосфере открылась корональная дыра, которое может запустить высокоскоростной поток солнечного ветра в магнитное поле Земли с 1 декабря по 2 декабря. Что это и насколько опасно рассказывает Live Science.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Корональные дыры - это области в верхней атмосфере Солнца, где наэлектризованный газ (или плазма) нашей звезды менее горячий и плотный, чем в других областях. Вокруг этих дыр линии магнитного поля Солнца, вместо того чтобы закручиваться обратно, направлены наружу в космос, выбрасывая солнечный материал наружу со скоростью до 2,9 млн км/ч

Этот шквал энергичных солнечных частиц, состоящих в основном из электронов, протонов и альфа-частиц, поглощается магнитным полем Земли, которое сжимается, вызывая геомагнитные бури.

Шторм, который может обрушиться на Землю в четверг, скорее всего, будет довольно слабым. Прогнозируемая как геомагнитная буря класса G-1, она может вызвать незначительные колебания в электросетях и нарушить работу некоторых спутников, включая мобильные устройства и системы GPS.