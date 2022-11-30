NVidia прекращает выпуск видеокарт RTX 2060 и GTX 1660

Китайский портал IT Home сообщил, что Nvidia прекращает производство сразу четырех своих видеокарт среднего сегмента на базе архитектуры Nvidia Turing. Магазины распродают запасы.
По данным IT Home, Nvidia прекратит производство RTX 2060 Super, RTX 2060, GTX 1660 Super и GTX 1660. Есть вероятность, что компания приняла решение отказаться от производства RTX 2060 и GTX 1660 для того, чтобы увеличить спрос на более новые видеокарты начального и среднего сегментов, как, например, RTX 3050 и 3050 Ti. По альтернативной версии, Nvidia готовится к запуску новой линейки видеокарт, которые должны занять место снятых с производства чипов.
RTX 2060, 1660 и их Super-версии вышли в 2019 году, предлагая пользователям обновленную архитектуру Nvidia Turing. Кроме того, в старших моделях видеокарт начиная с RTX 2060, для ускорения вычислений с пониженной точностью используются тензорные ядра. Nvidia RTX также стали первыми видеокартами, поддерживающими трассировку лучей в реальном времени.