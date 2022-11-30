NVidia прекращает выпуск видеокарт RTX 2060 и GTX 1660

По данным IT Home, Nvidia прекратит производство RTX 2060 Super, RTX 2060, GTX 1660 Super и GTX 1660. Есть вероятность, что компания приняла решение отказаться от производства RTX 2060 и GTX 1660 для того, чтобы увеличить спрос на более новые видеокарты начального и среднего сегментов, как, например, RTX 3050 и 3050 Ti. По альтернативной версии, Nvidia готовится к запуску новой линейки видеокарт, которые должны занять место снятых с производства чипов.