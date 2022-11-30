Появилось фото опытного МС-21-300 в цветах "России"

Опытный самолет МС — 21 — 300 (бортовой регистрационный номер 73054), принадлежащий разработчику — корпорации «Иркут» и недавно покрашенный в ливрею авиакомпании «Россия» (будущий эксплуатант), прибыл в Летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А. С. Яковлева (Жуковский, Московская область), где пройдет подготовку к совместной пилотной эксплуатации. Поставка первых пригодных для коммерческого использования ВС запланирована на декабрь 2024 года.

Фото: Aeroo.ru Aeroo.ru

В рамках совместной пилотной эксплуатации МС — 21 корпорация «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») и авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») планируют провести обучение командно-инструкторского состава, пилотов-инструкторов, наработать опыт полетов на типовых маршрутах авиалайнера, а также отработать операционные процедуры.

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Всего в программе примут участие три опытных самолета МС — 21 (на все три будет нанесена фирменная серо-красно-белая ливрея авиакомпании), которые будут базироваться на аэродроме Раменское, где расположен Летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А. С. Яковлева.

Программа пилотной эксплуатации в настоящее время находится на согласовании в профильных федеральных ведомствах. На первом этапе пилотирование будет осуществляться летчиками-испытателями ОКБ им. А. С. Яковлева.

Самолет с регистрационным номером 73054 является третьим прототипом и выполнен в версии МС — 21-300 — оснащен двигателями PW1400G-JM американской компании Pratt & Whitney. Он был собран в декабре 2018 года и совершил свой первый полет в марте 2019-го.

МС — 21 — первый разработанный в постсоветское время в РФ магистральный самолет; в типовой конфигурации имеет вместимость от 163 до 211 пасс.

В сентябре группа «Аэрофлот» подписала соглашение о намерениях на приобретение 339 самолетов российского производства, включая 210 МС — 21. Поставка первых ВС этого типа запланирована на декабрь 2024 года.