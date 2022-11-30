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16 минут назад

Представлен ультратонкий ноутбук с большим экраном и рекордно малым весом

Газета.Ru

Компания Asus анонсировала сверхлегкий ультрабук ExpertBook B9, который весит всего 880 граммов. Об этом сообщает издание WccfTech.

Представлен ультратонкий ноутбук с рекордно малым весом
Фото: AsusAsus

Устройство получило 14-дюймовый экран с разрешением Full HD и тонкими рамками, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ постоянной памяти, а также аккумулятор емкостью 66 Втч, которого хватает на 16 часов работы без подзарядки. За производительность отвечает прошлогодний 10-ядерный процессор Intel Core i7-1255U.

Кроме низкого веса корпус ExpertBook B9 может похвастаться крайне малой толщиной – всего 14,9 мм. Для сравнения: толщина корпуса последней версии MacBook Air равна 16 мм, а весит ультрабук от Apple 1,3 кг.

Asus позиционирует ExpertBook B9 как устройство премиум-класса, поэтому стоит новинка соответствующе. За версию с 16 ГБ и 1 ТБ памяти производитель просит $1840 (примерно 112 тыс. руб. по курсу на 30 ноября), версия же с 32 ГБ и 2 ТБ памяти обойдется уже в $2270 (138 тыс. руб. по текущему курсу).

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