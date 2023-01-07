Даже самый мощный вентилятор и надежный пылесборник не защитят персональный компьютер от грязи. Рано или поздно любой ПК потребует тщательной очистки — но это не так сложно, как может показаться. Портал pcgamer.com рассказал, как правильно почистить компьютер от пыли и ничего не сломать.

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Зачем чистить компьютер от пыли

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Компьютер необходимо регулярно чистить для того, чтобы вентиляторы могли эффективно продувать прохладный, свежий воздух через системный блок — и выдувать оттуда горячий. Если на теплоотводах или пылесборниках накопится слишком много пыли, система охлаждения не сможет нормально работать, что может привести к перегреву системы.

Прежде чем заниматься генеральной уборкой системного блока, мы рекомендуем обстоятельно подготовиться к процедуре, проделав следующие шаги.

Чтобы не повредить внутренние компоненты компьютера статическим электричеством, советуем обзавестись антистатическим браслетом. Если же вы не хотите тратить деньги, то не забывайте периодически разряжать статический заряд, прикоснувшись к блоку питания компьютера.

Наденьте маску от пыли или респиратор, чтобы не вдыхать скопившуюся внутри системника грязь.

Выключите ПК и отключите его от электросети. Для пущей безопасности отключите вообще все компоненты от сети.

Переместите компьютер в хорошо вентилируемое место, или хотя бы откройте окно, чтобы в комнату поступал свежий воздух.

Снимите боковые и (если возможно) лицевую панели системного блока.

Какие инструменты понадобятся для чистки компьютера

Тряпочка из микрофибры. Для ручной очистки некоторых компонентов.

Баллон со сжатым воздухом. Идеальный инструмент для чистки любого компонента системного блока, так что он никогда не помешает.

Мини-пылесос. Если вам надоело пользоваться сжатым воздухом, то мини-пылесос выполняет те же функции. Он не такой мощный, как баллон, зато вам не придется покупать новый через дзве-три уборки.

Антистатический браслет. Дополнительная мера безопасности.

Отвертки и другие инструменты, необходимые для разбора системного блока.

Как правильно почистить компьютер

Прежде всего, избавьтесь от пыли: это одна из главных проблем любого компьютера, и она имеет неприятное свойство оседать буквально везде. Пока вы перемещали системный блок, часть пыли наверняка попала на пол, так что соберите ее обычным пылесосом. Не обрабатывайте им системный блок, т.к. это может привести к повреждению компонентов статическим электричеством. Попытайтесь выдуть как можно больше пыли сжатым воздухом: в большинстве случаев эта простая процедура помогает избавиться от значительной части грязи. Если вы давно не проводили чистку компьютера, пыль могла крепко прилипнуть к вентиляторам, вентиляционным отверстиям и теплоотводам — тогда сжатый воздух будет менее эффективен.

Если вы хотите провести более глубокую чистку, то желательно полностью разобрать системный блок и вытащить внутренние компоненты. Да, вам придется заново прокладывать кабели, обновлять жидкостное охлаждение и в целом проделать немало работы, но оно того стоит. На случай, если в серьезной очистке нуждаются лишь несколько компонентов, ничего страшного: можете вытащить только их и не трогать остальные. Но, опять же, генеральную уборку желательно проводить хотя бы раз в полгода.

Разложите извлеченные из системного блока компоненты на поверхности, не проводящей электричество. Это поможет вам тщательно изучить их и понять, какие части компьютера требуют дополнительного внимания. Можно еще раз продуть их сжатым воздухом, это не будет лишним.

При помощи тряпочки из микрофибры как следует протрите скопления пыли внутри системного блока. Отдельно присмотритесь к любым впадинам, пластиковым кожухам и теплоотводам. Тщательно прочистите пылесборники и вентиляторы: их можно придерживать одной рукой, чтобы хорошенько почистить каждую лопасть.

Если где-то остались жирные отпечатки пальцев или приставшая грязь, смочите ватные палочки изопропиловым спиртом и протрите их. Позвольте спирту высохнуть, прежде чем собирать системный блок назад.