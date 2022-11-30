В Австралии открыли новое свойство супербактерий

Австралийские ученые обнаружили новую форму устойчивости к противомикробным препаратам. Ее оказалось невозможно обнаружить с помощью традиционных методов лабораторного тестирования, сообщает Nature Communications.

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Ученые проанализировали стрептококк группы А – потенциально смертельную бактерию, которая может начать размножаться в горле или на коже. Известно, что бактериям требуется вырабатывать фолаты, чтобы расти и разрушать организм хозяина. Современные антибиотики блокируют выработку фолиевой кислоты и таким образом останавливают рост патогенов.

Но в ходе нового исследования ученые впервые увидели, что стрептококк, лишившись возможности вырабатывать свои фолаты, начал получать их непосредственно из тела «жертвы». В результате антибиотик становился неэффективным, и болезнь, несмотря на терапию, только усугублялась.

Поскольку такой вид резистентности почти невозможно обнаружить, у медиков могут возникнуть серьезные затруднения с назначением правильного лечения, предупредили авторы научной работы. Есть риск летального исхода для пациента. Больше того – по словам ученых, сделанное ими открытие может быть лишь «верхушкой айсберга». Нельзя исключать, что аналогичные механизмы резистентности уже выработались не только у стрептококка, но и у других бактериальных патогенов.

Распространение устойчивых к медикаментам бактерий представляет собой огромную угрозу для мирового здравоохранения. По прогнозам, к 2050 году из-за них будет погибать до 10 миллионов человек в год.

«Без антибиотиков мы столкнемся с миром, в котором не будет способа остановить смертельные инфекции, больные раком не смогут проходить химиотерапию, а люди не будут иметь доступа к операциям, спасающим жизнь», – заявил ведущий автор исследования доктор Тимоти Барнетт.