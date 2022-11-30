В Австралии открыли новое свойство супербактерий

Австралийские ученые обнаружили новую форму устойчивости к противомикробным препаратам. Ее оказалось невозможно обнаружить с помощью традиционных методов лабораторного тестирования, сообщает Nature Communications.
Ученые проанализировали стрептококк группы А – потенциально смертельную бактерию, которая может начать размножаться в горле или на коже. Известно, что бактериям требуется вырабатывать фолаты, чтобы расти и разрушать организм хозяина. Современные антибиотики блокируют выработку фолиевой кислоты и таким образом останавливают рост патогенов.
Но в ходе нового исследования ученые впервые увидели, что стрептококк, лишившись возможности вырабатывать свои фолаты, начал получать их непосредственно из тела «жертвы». В результате антибиотик становился неэффективным, и болезнь, несмотря на терапию, только усугублялась.
Поскольку такой вид резистентности почти невозможно обнаружить, у медиков могут возникнуть серьезные затруднения с назначением правильного лечения, предупредили авторы научной работы. Есть риск летального исхода для пациента. Больше того – по словам ученых, сделанное ими открытие может быть лишь «верхушкой айсберга». Нельзя исключать, что аналогичные механизмы резистентности уже выработались не только у стрептококка, но и у других бактериальных патогенов.
Распространение устойчивых к медикаментам бактерий представляет собой огромную угрозу для мирового здравоохранения. По прогнозам, к 2050 году из-за них будет погибать до 10 миллионов человек в год.
«Без антибиотиков мы столкнемся с миром, в котором не будет способа остановить смертельные инфекции, больные раком не смогут проходить химиотерапию, а люди не будут иметь доступа к операциям, спасающим жизнь», – заявил ведущий автор исследования доктор Тимоти Барнетт.
Ученые из многих стран ведут поиск средств, которые могли бы справиться с супербактериями. Так, лекарственное соединение нашли в коре деревьев. Речь идет о гидрохинине, который раньше применялся для лечения малярии.