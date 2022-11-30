Российские ученые создали новый препарат для диагностики и лечения рака

Исследователи Казанского федерального университета разработали молекулы, которые не только борются с опухолью, но и следят за адресной доставкой в нее лекарства, что значительно повышает эффект терапии.
Как действует новый препарат? Известно, что опухоль развивается, так как раковые, то есть неправильно работающие и бесконтрольно делящиеся клетки умеют "уходить" от атак иммунной системы. Для этого они создают вокруг себя специальную защиту. Один из таких защитников - галектин, который участвует во всех этапах формирования опухоли. Для его подавления используются специальные ингибиторы.
Казанские ученые синтезировали тиакаликсарен - циклическую структуру, которая является аналогом известного ингибитора опухолевого роста - ангинекса. Противоопухолевые препараты на его основе были получены и запатентованы в США. Предложенный российскими учеными метод позволит синтезировать более доступные и дешевые аналоги в России.
- Мы объединили лекарственный препарат и флуоресцентный маркер в одной молекуле. Это обеспечит как терапию злокачественных новообразований, так и мониторинг распределения лекарства в организме", - говорит один из разработчиков, кандидат химических наук Алан Ахмедов.
Эксперименты показали эффективность полученных соединений.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Pharmaceutics.