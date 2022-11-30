Российские ученые создали новый препарат для диагностики и лечения рака

Исследователи Казанского федерального университета разработали молекулы, которые не только борются с опухолью, но и следят за адресной доставкой в нее лекарства, что значительно повышает эффект терапии.

Как действует новый препарат? Известно, что опухоль развивается, так как раковые, то есть неправильно работающие и бесконтрольно делящиеся клетки умеют "уходить" от атак иммунной системы. Для этого они создают вокруг себя специальную защиту. Один из таких защитников - галектин, который участвует во всех этапах формирования опухоли. Для его подавления используются специальные ингибиторы.