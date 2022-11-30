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11 минут назад

Ученые выяснили, почему фекалии не тонут

Мария Иванова

Портал Naked Science сообщает, что специалисты из американской клиники Мэйо опубликовали в научном журнале Scientific Reports работу, которая отвечает на популярный вопрос: почему некоторые фекалии тонут, тогда как другие плавают на поверхности воды?

Ученые выяснили, почему фекалии не тонут
Фото: ТАССТАСС

Раньше (до 1970-х) ученые полагали, что этот феномен возникает из-за содержащегося в человеческом кале жира, однако это не так. Последующие эксперименты показали, что плавучесть фекалий также зависит от объема кишечных газов, а нынешний опыт объяснил, почему в кале разных людей может содержаться разный процент газа. Специалисты изучили микробиом кишечника лабораторных мышей, которые живут в стерильных камерах, и обнаружили, что свойства их экскрементов отличаются от тех, что оставляют их сородичи.

После того, как ученые привили стерильным мышам кишечные бактерии, физические свойства их фекалий также изменились: если раньше они тонули, то теперь начали всплывать на поверхность воды. Специалисты заключили, что т.н. феномен «флотации фекалий» зависит от микробиома организма и бактерий, которые в нем обитают: некоторые из них естественным образом генерируют больше газа, чем другие.

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