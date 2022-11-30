В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
45 минут назад

В России разрешат управлять легкими дронами без спецобучения

Никита Бородкин

В России разрешат управлять легкими беспилотниками со взлетной массой до 30 кг без специального обучения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке беспилотных авиационных систем.

В России разрешат управлять легкими дронами без спецобучения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в марте этого года Росавиация ввела требование о наличии свидетельства внешних пилотов для управления воздушными беспилотниками. При этом согласовать типовую программу подготовки так и не удалось, за девять месяцев действия правила ведомство не выдало ни одного подобного документа. В октябре Минтранс обновил список специальностей, относящихся к авиационным, в него не попали операторы беспилотников до 30 кг.

Один из источников газеты подчеркивает, что теперь подготовка операторов будет проходить на основе утвержденного Минтрудом в 2018 году профстандарта. При этом проверкой знаний и навыков будут заниматься их будущие работодатели — компании, которые планируют эксплуатировать беспилотники.

При этом для авиаблогеров и любителей дронов ситуация серьезно не поменяется, поскольку они и сейчас зачастую запускают их нелегально.

«Процедура согласования полета дрона сегодня аналогична согласованию полета пилотируемого воздушного судна, что абсурдно, так как риски тут гораздо меньше», — подчеркнул основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

При этом ранее Ространснадзор был более лоялен к подобным нарушителям, теперь же требования к транспортной безопасности кратно возросли, а предписания стали приходить пользователям гораздо чаще, добавил Патраков.

Наука и техника,Минтруд России,Минтранс РФ,Ространснадзор,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители