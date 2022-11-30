В России разрешат управлять легкими дронами без спецобучения

В России разрешат управлять легкими беспилотниками со взлетной массой до 30 кг без специального обучения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке беспилотных авиационных систем.

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Напомним, что в марте этого года Росавиация ввела требование о наличии свидетельства внешних пилотов для управления воздушными беспилотниками. При этом согласовать типовую программу подготовки так и не удалось, за девять месяцев действия правила ведомство не выдало ни одного подобного документа. В октябре Минтранс обновил список специальностей, относящихся к авиационным, в него не попали операторы беспилотников до 30 кг.

Один из источников газеты подчеркивает, что теперь подготовка операторов будет проходить на основе утвержденного Минтрудом в 2018 году профстандарта. При этом проверкой знаний и навыков будут заниматься их будущие работодатели — компании, которые планируют эксплуатировать беспилотники.

При этом для авиаблогеров и любителей дронов ситуация серьезно не поменяется, поскольку они и сейчас зачастую запускают их нелегально.

«Процедура согласования полета дрона сегодня аналогична согласованию полета пилотируемого воздушного судна, что абсурдно, так как риски тут гораздо меньше», — подчеркнул основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.