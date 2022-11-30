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41 минуту назад

Археологи обнаружили в Китае самый древний в Евразии череп древнего человека

Древний череп, обнаруженный в Китае, может принадлежать человеку прямоходящему, жившему миллион лет назад, считают археологи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине. О находке сообщает журнал Nature.

В Китае обнаружен череп древнего человека
Фото: Газета.ruГазета.ru

Череп был обнаружен на раскопках в 20 километрах к западу от уезда Юньян в центральном Китае. Это третий древний человеческий череп, который нашли в этом месте. Первые два обнаружили в 1989 и 1990 годах. Вероятно, все три находки принадлежат одному виду древних людей – Homo erectus, которые жили от 1,1 млн до 800 тыс. лет назад.

«В отличие от первых двух черепов, третий находится в идеальном состоянии. Череп Юньян-3 наполовину все еще погребен. Пока мы откопали только лоб, глазницы, левую скулу и заднюю часть. Пока неизвестно, сохранились ли у черепа зубы или нижняя челюсть», – отметили археологи.

Некоторые исследователи отметили, что окаменелости Homo erectus, найденные в Китае, очень разнообразны, и исследователи не знают, почему. Возможно, каждая популяция развивалась в Азии независимо друг от друга.

Ученые ожидают, что найденный череп может дать более полную картину разнообразного генеалогического древа древних людей, живших в Евразии в доисторические времена.

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