В Сан-Франциско разрешили использовать роботов с летальным оружием

Власти американского города Сан-Франциско согласились с инициативой полицейского департамента задействовать роботов с летальным оружием для борьбы с преступностью. Об этом во вторник сообщила телекомпания CBS с со ссылкой на местные власти.

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Согласно ее данным, полиции предоставили возможность использовать роботов с дистанционным управлением, оснащенных оружием, когда есть риск гибели полицейских. По словам представителя полицейского управления Эллисон Макси, роботы должны "обезоружить и дезориентировать вооруженных или опасных преступников". "Они будут полезны в исключительных ситуациях, чтобы предотвратить гибель невинных людей", - добавила она.

По данным телекомпании, это решение вызвало критику со стороны гражданских организаций, которые опасаются, что такой шаг приведет к "милитаризации полиции".