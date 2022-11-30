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1 час назад

В Сан-Франциско полиции разрешили использовать роботов с летальным оружием

ТАСС

Власти американского города Сан-Франциско согласились с инициативой полицейского департамента задействовать роботов с летальным оружием для борьбы с преступностью. Об этом во вторник сообщила телекомпания CBS с со ссылкой на местные власти.

В Сан-Франциско разрешили использовать роботов с летальным оружием
Фото: SteamSteam

Согласно ее данным, полиции предоставили возможность использовать роботов с дистанционным управлением, оснащенных оружием, когда есть риск гибели полицейских. По словам представителя полицейского управления Эллисон Макси, роботы должны "обезоружить и дезориентировать вооруженных или опасных преступников". "Они будут полезны в исключительных ситуациях, чтобы предотвратить гибель невинных людей", - добавила она.

По данным телекомпании, это решение вызвало критику со стороны гражданских организаций, которые опасаются, что такой шаг приведет к "милитаризации полиции".

Правоохранительные службы Соединенных Штатов впервые задействовали вооруженного робота в 2016 году в Далласе, чтобы уничтожить преступника, убившего пятерых офицеров.

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