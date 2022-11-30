Разработчиков браузеров и ОС обяжут перейти на госсертификаты шифрования

В правительстве предложили обязать российских разработчиков браузеров и операционных систем перейти на государственные сертификаты шифрования, на которые переведены компании, попавшие под санкции. Проект поправок к Закону "Об информации" был внесен в Госдуму 28 ноября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно ему, Национальный удостоверяющий центр, который выдает соответствующие сертификаты, начнет выпускать их на базе российских криптографических алгоритмов по ГОСТу. Об этом пишет "Коммерсант".

В издании отметили, что здесь речь идет о сертификатах, которые используют российские алгоритмы. Однако на данный момент в ПО от Google, Microsoft и Apple и в браузерах "Яндекса" и VK нет их поддержки.

Управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян добавил, что нововведение может коснуться не только российских, но и иностранных разработчиков, предоставляющих в России сервисы или поддерживающие здесь ПО.