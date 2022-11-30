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1 час назад

Разработчиков браузеров и ОС обяжут перейти на государственные сертификаты шифрования

Российская Газета

В правительстве предложили обязать российских разработчиков браузеров и операционных систем перейти на государственные сертификаты шифрования, на которые переведены компании, попавшие под санкции. Проект поправок к Закону "Об информации" был внесен в Госдуму 28 ноября.

Разработчиков браузеров и ОС обяжут перейти на госсертификаты шифрования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно ему, Национальный удостоверяющий центр, который выдает соответствующие сертификаты, начнет выпускать их на базе российских криптографических алгоритмов по ГОСТу. Об этом пишет "Коммерсант".

В издании отметили, что здесь речь идет о сертификатах, которые используют российские алгоритмы. Однако на данный момент в ПО от Google, Microsoft и Apple и в браузерах "Яндекса" и VK нет их поддержки.

Управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян добавил, что нововведение может коснуться не только российских, но и иностранных разработчиков, предоставляющих в России сервисы или поддерживающие здесь ПО.

Ранее стало известно, что перевод граждан России на мобильную экосистему на операционной системе "Аврора" обойдется государству в 480 миллиардов рублей.

Наука и техника,Саркис Дарбинян,Коммерсант,Google,Microsoft,Яндекс,Госдума,Apple,
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