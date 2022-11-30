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49 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ru

Пользователи бета-версии WhatsApp обнаружили уведомление, предлагающее установить мессенджер на планшет. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится поддержка планшетов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что соответствующий баннер появился в тестовой версии WhatsApp на Android под номером 2.22.24.18. В уведомлении говорится, что WhatsApp Beta теперь также доступна и на планшетах под управлением Android. При этом пока ни один из тестировщиков не показал работу мессенджера на планшетах.

По данным WABetaInfo, некоторые функции могут отсутствовать в версии WhatsApp для планшетов — например, возможность делиться местоположением в реальном времени.

Сроки полноценного выхода WhatsApp на планшеты под управлением Android пока не раскрываются. Вероятно, данное нововведение станет доступно вместе с выходом функции, разрешающей полноценную работу мессенджера одновременно на нескольких устройствах, в ближайшие месяцы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что пользователям WhatsApp стала доступна функция «чат с самим собой».

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