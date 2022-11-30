Twitter может закрыться: куда идти за мемами и скандалами

Twitter испытывает большие проблемы — радикальные меры Илона Маска привели к тому, что в соцсети почти перестала работать модерация. Воцарившаяся анархия стала отпугивать некоторых знаменитостей и популярные бренды. Пока политики, звезды и компании в спешке покидают Twitter, в СМИ периодически появляются заметки с заголовками, пророчащими соцсети скорую кончину. «Газета.Ru» рассказывает, чем можно заменить Twitter и при этом сохранить доступ к мемам, «нюдсочетвергам» и громким медиа-скандалам.

Фото: Даша Зайцева/«Газета.Ru» Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Mastodon

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Альтернатива №1 — крошечная пока соцсеть Mastodon, которая представляет собой платформу для микроблогов (предназначена для публикации в профиле коротких текстовых заметок объемом до 500 знаков, – прим. ред.). На сегодня соцсеть имеет более 2,5 млн активных пользователей. Аудитория Mastodon все еще примерно в 100 раз меньше, чем у Twitter, но она стала быстро расти на фоне проблем у конкурента. Еще в начале ноября у сервиса было всего 600 тыс. активных пользователей. Во многом соцсеть растет стараниями англоязычных СМИ, которые часто помещают Mastodon на первое место подборок с альтернативами Twitter.

Mastodon создан выходцем из России Евгением Рочко. В плане интерфейса и опыта использования Mastodon является почти полной копией Twitter. Исключением является процесс регистрации, — чтобы начать пользоваться Mastodon, нужно выбрать один из нескольких тысяч серверов, разделенных по языкам, интересам, странам и другим критериям. Зарегистрировавшись на одном из них, пользователь получит доступ как к местному контенту, так и ко всему остальному.

Русскоязычных пользователей в Mastodon пока мало. Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось найти только один русскоязычный сервер mastodon.ml. Он имеет около 1,5 тыс. пользователей.

Между тем очевидно, что интерес в России к сервису растет, — об этом можно судить как по обсуждению пользователей Twitter, так и по свежим комментариям на странице приложения в Google Play.

Из дополнительных плюсов можно отметить перевод интерфейса сайта и приложения на русский язык, а также отсутствие необходимости использовать VPN при подключении к сервису.

Tumblr

Альтернатива №2 — Tumblr. Эта соцсеть, созданная в 2007 году, ориентирована на публикацию микротекстов и изображений. Она широко прославилась в рунете нулевых и начала десятых благодаря молодежным субкультурам (тому, что тогда называлось «эмо» или «хипстеры»), — Tumblr для многих выполняла роль еще несуществующего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По данным Statista, только сайт сервиса в 2022 году ежемесячно посещало около 300 млн пользователей в месяц. При этом у соцсети есть iOS- и Android-приложения с сотнями миллионов скачиваний.

Одной из узнаваемых черт Twitter остается лояльность модераторов к взрослому контенту, однако раньше главной «порносоцсетью» был именно Tumblr. Все изменилось в 2018 году, когда владельцы сервиса запретили публиковать слишком откровенный контент.

Стало ли после этого в Tumblr меньше разврата? Если раньше Tumblr был главной порносоцсетью, то теперь Tumblr – главная эросоцсеть. В сервисе по-прежнему много блогеров, которые публикуют откровенный контент.

К тому же буквально несколько недель назад на фоне проблем Twitter, в Tumblr началась оттепель: соцсеть разрешила публиковать «сексуальный контент», но с соответствующим дисклеймером.

Таким образом, на случай закрытия Twitter зависимые от хештегов «нюдсочетверг» (флешмоб, участники которого постят свои обнаженные фотографии) и «nsfw» (происходит от выражения not suitable for work, что можно перевести как «не подходит для работы») могут смело перебираться в Tumblr. За остальными атрибутами современных соцсетей вроде мемов и обсуждениями новостей, само собой, в Tumblr тоже можно заглядывать.

Reddit

Альтернатива №3. Если по части функций на Twitter больше всего похож Mastodon, то по контенту и его влиянию на медиапространство к соцсети Маска ближе всего Reddit. Изначально Reddit был форумом, на котором публиковались и обсуждались новости. Однако уже около 5-6 последних лет Reddit имеет все атрибуты соцсети: профили, подписки, лайки, репосты, хештеги, ленту и не только. Сервис имеет более 52 млн активных пользователей.

Как и в Twitter, на Reddit можно выбрать темы (саббредиты, – прим. ред.), из публикаций в которых будет формироваться лента новостей. Сам пользователь также может разбавлять эту ленту постами. Правда, делать это нужно осторожно – на Reddit в каждой теме есть модератор, который может исключить пользователя за неподобающее поведение.

Особенностью Reddit является высокая вовлеченность пользователей в обсуждаемые события. Соцсеть часто генерирует скандальные инфоповоды для СМИ. Например, в 2021 году пользователи Reddit искусственно взвинтили цены на акции сети магазинов видеоигр GameStop, чтобы спасти компанию от закрытия. По мотивам этого скандала в Голливуде даже снимают фильм.

Правда, у такой активности есть и негативные стороны. Увлеченные обсуждениями различных тем пользователи Reddit иной раз взращивают теории заговоров. Самыми яркими примерами являются QAnon и PizzaGate. Обе они посвящены тому, что правительство США (или всего мира) состоит из секты сатанистов-каннибалов и педофилов. Противостоит им, как и следует ожидать, бывший президент Дональд Трамп.

Отдельно стоит отметить, что зачастую именно на Reddit появляются культовые мемы, которые распространяются по всему интернету. Из-за этого Reddit часто называют «главной страницей интернета».

Telegram

Ну и Telegram. Хотя он прежде всего является мессенджером, он имеет немало функций, свойственных социальным сетям. Пользователи Telegram не получают возможность вести блог (канал) по умолчанию, однако завести его все же могут. И можно бесконечно постить фото, видео, голосовые сообщения, аудиофайлы и файлы вообще всех форматов, а также тексты. Лента новостей формируется из подписок на эти самые каналы.

Огромным преимуществом мессенджера является то, что в Telegram очень сильно развито русскоязычное комьюнити.

В мессенджере свои каналы давно заводят не только блогеры и звезды шоу-бизнеса, но также политики и высокопоставленные чиновники. Более того – в Telegram есть официальные каналы большинства российских ведомств. Фанаты споров о политике из Twitter будут чувствовать себя в Telegram, как дома.