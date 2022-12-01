Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах российского Минобороны.
«Первого декабря 2022 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пуск осуществлён в интересах Минобороны, ракета несёт космические аппараты.
Предыдущий пуск с Плесецка был проведён 28 ноября, спутник успешно вышел на орбиту.